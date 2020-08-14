أخبار البنوك.. مميزات الخدمات الإلكترونية المقدمة من المصرف المتحد

في الفترة الماضية ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتجهت جميع مؤسسات الدولة إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية للحد من انتشار الفيروس، كما توجهت البنوك إلى تطوير المنظومة الإلكترونية لتوسيع خدمات الإنترنت البنكي، ويقدم المصرف المتحد الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين إجراء الخدمات الإلكترونية.

وتستعرض "الوطن" مميزات الخدمات الإلكترونية التي أتاحها المصرف المتحد، في ضوء ما تقدمه من خدمة أخبارالبنوك لمتابعيها، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

- تمنح العملاء إمكانية سداد مدفوعات التأمينات الاجتماعية، سواء للشركات أو الأفراد، وسداد جميع مستحقات المصالح والهيئات الحكومية.

- تسهم في التسهيل على العملاء في سداد مصاريف الجامعات، سواء حكومية أو خاصة بمختلف أنحاء الجمهورية.

- استقبال جميع أنواع التحصيلات الإلكترونية من خلال شركات التحصيل العاملة في مصر، مثل "أمان، مصاري، ممكن، سداد، وقتي، إيجي باي"، وذلك للحد من تداول النقد وتشجيع المجتمع على التحول إلى مجتمع رقمي.

- إتاحة سداد الضرائب المستحقة والتي تتمثل في "ضريبة الدخل، الخصم من المنبع، ضريبة القيمة المضافة"، عبر قنوات الدفع الرقمية للمصرف المتحد.

- تتيح للممولين خدمة سداد الجمارك المستحقة عليهم بمختلف أنواعها مثل "النافذة الموحدة، شهادات الإفراج الجمركي، الحساب الجاري للعميل بالجمارك"، وذلك من خلال خاصية التحويل من حساباتهم البنكية الموجودة لدى المصرف المتحد مباشرة أو من خلال قنوات الدفع الرقمية المتعددة للمصرف.

- إمكانية سداد جميع الرسوم الجمركية وجميع الفواتير المستحقة لجميع الموانئ والمطارات.

- إمكانية سداد مصاريف برامج التمويل العقاري المختلفة.

- تمنح برامج المدفوعات الإلكترونية العملاء إمكانية التبرع لصالح صندوق تحيا مصر لمحاربة الفقر والمرض.