القبض على 27 شخصا خلال تجدد أعمال شغب في هولندا

ألقت الشرطة الهولندية، القبض مجددًا على 27 شخصًا على خلفية أعمال شغب استمرت لليوم الثالث، واندلعت في وقت سابق بحي ذو دخل منخفض بمدينة لاهاي غرب البلاد.

ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، عن وسائل إعلام محلية، أن حالة الاضطراب قد امتدت أيضًا إلى مدينة ثانية "أوترخت" وسط البلاد والتي حدث بها الاعتقالات.

وأوضحت شرطة مدينة "لاهاي"، أن عمليات إلقاء القبض كانت بسبب تهم، من بينها ارتكاب أعمال عنف عام، وتحريض وتصرف بسلوك تهديدي، وأن تلك العمليات أعقبت اعتقال أكثر من 20 شخصًا لتهم مماثلة مساء أمس الأول الخميس.

وقامت شرطة مكافحة الشغب بحراسة رجال الإطفاء الذين أخمدوا حريقًا نشب بمخزن للمعدات الرياضية والألعاب بمدينة لاهاي على خلفية أعمال الشغب.

واندلعت الاشتباكات، اندلعت بين الشباب في الحي والشرطة لمدة ليلتين منذ أن تصرفت سلطات المياه لوقف الأشخاص من فتح صنابير إطفاء الحريق بهدف التبريد، وسط موجة حارة استمرت طوال الأسبوع في البلاد.