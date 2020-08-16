"مفيش تفاهم".. شعار الفنانة علوية جميل في قصة حبها مع محمود المليجي

اشتهرت بتقديم الأدوار التي يغلب عليها طابع القسوة والتعامل مع الحياة بكبرياء باعتبارها من أصحاب النفوذ، لتصبح علوية جميل، إحدى نجمات زمن الفن الجميل اللاتي سطرن أسماءهن بحروف من ذهب في تاريخ السينما المصرية بالرغم من عدم حصولهن على البطولة المطلقة يومًا ما.

يمر اليوم 26 عامًا على رحيل الفنانة علوية جميل، التي غادرت دنيانا في مثل هذا اليوم 16 أغسطس من عام 1994، والتي بدأت حياتها قبل ثلاثينات القرن الماضي، بالمشاركة في عدد من المسرحيات، خصوصًا بعد انضمامها لعدد من الفرق المسرحية في ذاك الوقت منها "رمسيس" مع يوسف بك وهبي، رائد المسرح العربي، وفرق "جورج أبيض، سلامة حجازي، عزيز عيد"، وشاركت في عدد من المسرحيات منها "الوطن، راسبوتين، الكونت دي مونت كريستو، الطلاق، النائب المحترم، دم ملوث".

ولدت علوية جميل، في أوائل القرن الماضي عام 1910، من أصول لبنانية، اسمها الحقيقي "اليا صابات خليل مجدلاني"، واختار يوسف وهبي اسمها الفني، وتزوجت وهى صغيرة في السن، وأنجبت من زوجها الأول قبل انفصالها عنه، حتى دخلت في قصة حب مع شرير الشاشة الفنان محمود المليجي، وتم تتويج قصة الحب بالزواج، وعاشا سويًا ما يزيد عن 40 عامًا حتى رحيل "المليجي" عام 1983، ولم ينجبا أى أبناء، وقيل عنها أنها كانت تحبه وتغار عليه كثيرًا ولم تسمح لامرأة أخرى بالاقتراب منه.

بدأت علوية جميل، حياتها السينمائية بفيلم "يوم سعيد" عام 1940، مع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، سيناريو وحوار عبدالوارث عسر، وإخراج محمد كريم، وظهرت فيه الفنانة فاتن حمامة وهى طفلة لا تتجاوز السنوات السبع من عمرها.

ومع يوسف وهبي، قدمت علوية جميل، عددًا من الأفلام منها "برلنتي، ابن الحداد"، فضلًا عن أفلامها "ليلى بنت الأغنياء، قدم الخير، مفيش تفاهم، الحبيب المجهول، التلميذة".

ظهرت الفنانة علوية، في غالبية أعمالها باعتبارها امرأة متسلطة، لا تقبل أن يناقشها أحد في قراراتها، باستثناء مرات قليلة ظهرت فيه باعتبارها امرأة منكسرة مغلوبة على أمرها، وكان ذلك مع زوجها محمود المليجي، ومريم فخر الدين، يوسف فخر الدين، من خلال فيلم "شباب اليوم"، من إخراج محمود ذو الفقار، وسيناريو وحوار عبدالعزيز سلام.

وفي الدراما، العمل الوحيد الذي قدمته علوية جميل، مسلسل "القط الأسود"، إخراج عادل صادق، وقصة محمد عبدالقادر المازني، بطولة محمود المليجي، مديحة سالم، عمر الحريري.

اعتزلت علوية جميل، الفن في منتصف الستينات من القرن الماضي، وتوقفت عن المشاركة في الأعمال الفنية حتى رحيلها عام 1994.