الوزير يطمئن حفيد علوية جميل على"الشربتلي": هنشرب فيها الشاي بعد العيد

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة لن تترك أهالي الزمالك أو قاطني عمارة الشربتلي، قبل أن يطمئنوا ويزول القلق من قلوبهم، موضحًا أن فكرة هدم عقار في حالة قلق المواطنين، ومنحهم شقق في الزمالك أو شراء الأرض بقيمتها، تم طرحها من ضمن الحلول لطمأنة المواطنين، مشيرا إلى وجود عقارات بها أدوار مخالفة بالزمالك.

وأضاف "الوزير"، خلال تقرير عرضه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، ببرنامج "على مسئوليتي"، أن العمارات المجاورة للشربتلي لم تتأثر وهو ما يؤكد أن ماكينة الحفر قامت بعملها دون أزمة، فلا خوف على العمارة أو أي عمارة أخرى.

كما حرص الوزير، على طمأنة المهندس يسري تيناوي، حفيد الفنانة علوية جميل، على إجراءات تأمين عقار الزمالك الذي تعرض لشرخ بسيط في أحد أعمدته.

ووجه وزير النقل، حديثه لحفيد الفنانة الراحلة، وعدد من قاطني العقار: "لو حضراتكم مش عايزين تدخلوا العمارة بعد التأمين، إحنا معاكم وممكن نشتريها ونحولها إلى جراج متعدد الطوبق، إن شاء الله نيجي عندك العمارة بعد العيد ونشرب الشاي"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن سكان منطقة الزمالك سيكونون سعداء بمترو الأنفاق عقب افتتاحه كونه وسيلة آمنة ونظيفة وستكون قادرة على الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة.