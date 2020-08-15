وزير الخارجية الصيني يدعو إلى تعزيز الأمن والتنمية في التبت

دعا عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، اليوم، إلى تعزيز الجهود لصيانة الأمن ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة "التبت" ذاتية الحكم جنوب غربي الصين.

وقال "يي"، في ندوة تحدث فيها عن الوضع الدولي الحالي، "إن أمن واستقرار التبت يرتبطان ارتباطا وثيقا بالتنمية الشاملة للبلاد"، مشيرا إلى أنه في مواجهة التحديات التي يشكلها وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذلك الوضع الدولي الراهن، فإنه سيتم تقديم إسهامات لاستقرار المنطقة وانفتاحها، إلى جانب تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية هناك.

وأشار الووزير الصيني، الذي تفقد المناطق الحدودية في التبت، إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، حققت التبت إنجازات تنموية ملحوظة واستقرارا في المناطق الحدودية.