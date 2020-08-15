مسلحون يطلقون النار على القوات الأوكرانية قرب دونباس دون إصابات

أعلن المركز الصحفي لمقر قيادة القوات المشتركة في الجيش الأوكراني، اليوم، أن مسلحين أطلقوا النار 4 مرات على القوات الأوكرانية بالقرب من منطقة أفدييفكا في دونباس شرقي أوكرانيا، دون وقوع إصابات.

وقال المركز الأوكراني، إنه "في يوم 14 أغسطس، تم رصد استفزازات من جانب العدو باستخدام أسلحة صغيرة في منطقة أفدييفكا (على بعد 17 كيلومترا شمال دونباس)"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأضاف المركز الصحفي، "هذه الاستفزازات لا تشكل تهديدا على أرواح الجنود، ولذلك لم يقم المدافعون الأوكرانيون بالرد بإطلاق النار، مشيرا إلى أن الوضع في مناطق عمليات القوات المشتركة مازال تحت سيطرة الجنود الأوكرانيين بشكل كامل".

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية بين صفوف جنود القوات المشتركة أمس الجمعة.