عاجل.. مصر والسودان يؤكدان أهمية التوصل لاتفاق ملزم بخصوص سد إثيوبيا

قرأ وزير الإعلام السوداني البيان المشترك لما جرى الاتفاق عليه بين رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره السوداني عبدالله حمدوك.

وأكد أن الجانبين ناقشا ملف السد الإثيوبي، وجرى التأكيد على ضرورة التفاوض للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد بما يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث استنادًا إلى اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم عام 2015، ومبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه وعدم إحداث ضرر لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

وأوضح أنه جرى التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق ملزم لتسوية النزاعات وآلية التنسيق بين الدول الثلاث لتشغيل جميع المنشآت والمشاريع المائية التي تتأثر بالسد الإثيوبي.

وأكد الجانبان ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قبل التوصل إلى اتفاق مُرضٍ. وجدد الجانبان التزامهما بالمفاوضات باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق مصالح شعوب المنطقة، وعبرا عن تطلعهما نحو نجاح المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.