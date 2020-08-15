مصر تتفق مع السودان على تدريب أطبائها

بدأت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، جلستها الثنائية، مع الدكتورة سارة عبد العظيم حسنين، وزيرة الصحة السودانية، لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي، مؤكدة على دعم مصر الكامل للقطاع الصحي للدولة الشقيقة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إرسال شحنة من المساعدات، أمس الجمعة، إلى جمهورية السودان، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، شملت 21 طنًا من ألبان الأطفال على متن طائرتين عسكريتين، مشيرا إلى إرسال شحنة أخرى اليوم، برفقة الوفد الوزاري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، تشمل طنا و325 كجم من الأدوية الأساسية للأطفال هدية من جمهورية مصر العربية دعمًا للمنظومة الصحية بجمهورية السودان الشقيقة.

ولفت مجاهد إلى أنه سيتم إرسال فريق طبي يضم عددًا من الاستشاريين والصيادلة وأخصائي المعامل يوم الإثنين القادم إلى جمهورية السودان، في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي من ڤيروس سي، حيث سيتم إرسال عدد 2 جهاز PCR لدعم وتطوير معامل كل من مستشفى ابن سيناء ومستشفى مجمع الشرطة، مضيفًا أنه سيتم إرسال أيضًا شحنة من الأدوية لعلاج 150 ألف مصاب سوداني من فيروس سي، و10 آلاف كاشف للفيروس.

وأضاف أنه سيتم تفعيل المبادرة في خمسة مراكز طبية حيوية بالعاصمة السودانية "الخرطوم"، تشمل كلًا من "مركز ابن سيناء، مركز مجمع الشرطة، مركز سوبا، مركز أم دورمان، ومركز العلياء"، لافتًا إلى أن الفريق الطبي المصري يستمر في العمل في المبادرة هناك لمدة 15 يومًا لتقديم كل الخدمات التشخيصية والعلاج بالمجان.

وتابع أن الفريق الطبي المصري سيدرب الكوادر السودانية على إجراء المسح الخاص بالفيروسات الكبدية، وتقييم المكتشف إصابتهم وتطبيق بروتوكولات العلاج، موضحًا أن التدريب سيشمل الأطباء والصيادلة ومسؤولي معامل التحاليل، بحيث يتم نقل تجربة وخبرة مصر في المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، إلى جمهورية السودان.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان غادرت صباح اليوم السبت ضمن وفد وزاري رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية السودان الشقيقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.