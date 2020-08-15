مدبولي: مصر والسودان مصير واحد إلى يوم القيامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المرحلة القادمة في العلاقات بين البلدين لن تقتصر فقط على الكلام الجميل والأفكار الجيدة، لكنه سيجرى التركيز الشديد على تفعيل كل سبل التعاون وتنفيذ المشروعات المشتركة التي تخدم صالح الشعبين خلال القريب العاجل.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني: "مصيرنا مرتبط منذ بدء الخليقة حتى يوم القيامة ومصيرنا واحد، وبالتالي نحرص كل الحرص على استقرار وتقدم دولة السودان".

وتابع أنه اتفق مع نظيره السوداني، على عقد زيارات ولقاءات منتظمة على مستوى كبار المسؤولين، مشيرًا إلى أنه وجه الدعوة له في أقرب فرصة على رأس وفد رفيع المستوى من الحكومة السودانية ليزور مصر، لتفعيل كل سبل التعاون المشترك التي جرى التوافق عليها اليوم.