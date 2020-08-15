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محمود مسلم

  الأردن يسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أ ش أ
08:04 م | السبت 15 أغسطس 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 1339 حالة.

وقال جابر - في تصريحات اليوم السبت وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - إلى أن الإصابات المحلية منذ يوم الجمعة الماضي وصلت إلى 75 حالة، موضحا أن فرق الاستقصاء أجرت 6600 فحص؛ ليصل عدد الفحوصات الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 686351 فحصا.

وأشار وزير الصحة الأردني إلى أن أرقام الإصابات مقلقة، خاصة أن دول العالم والإقليم تمر بمرحلة حرجة تصل إلى عدم وجود أسرة للعلاج، وأن العودة إلى الاستقرار الوبائي يحتاج إلى تكاتف الجهود لأنها مسؤولية مشتركة لضمان مكافحة الوباء.

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