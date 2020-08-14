كورونا في الشام والعراق: ارتفاع إجمالي إصابات الأردن إلى 1320

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 20.966.882 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 750.313حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 13.810.529حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

وبلاد الشام أو سوريا التاريخية، أو سوريا الطبيعية هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين.

وأعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أمس الخميس، تسجيل 17 إصابة جديدة بالوباء منها 10 حالات محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا المستجد إلى 1320 إصابة.

وقال جابر، خلال مؤتمر صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن 7 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية من منطقة الحجر في البحر الميت، فيما بقي تحت العلاج 90 حالة.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في سوريا إلى 1402

وفي سوريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا المستجد وشفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة، وفقا لما ذكرته وكاة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأشارت الوزارة السورية، في بيان، إلى أن عدد الإصابات المسجلة بلغ حتى الآن 1402 شفيت منها 395 حالة وتوفيت 53 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، أمس الخميس، تسجيل 298 إصابة جديدة بكورونا المستجد، حيث سجلت 292 إصابة بين المقيمين و 6 إصابات بين الوافدين.

واضافت الوزارة اللبنانية، أن عدد الوفيات بسبب الوباء ارتفع الى 89 وفاة بعد تسجيل 3 وفيات، وفقا لما ذكرته وكالة "بترا" الأردنية.

وفي فلسطين، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 432 إصابة جديدة بكورونا المستجد، و1022 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأوضحت الكيلة، في بيان صحفي، أمس الخميس، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لطفل "8 سنوات" من بلدة إذنا في محافظة الخليل، أعلن عنها مساء أمس الأول الأربعاء، فيما تم إجراء 2519 فحصاً مخبرياً لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختلف المحافظات.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية، إلى أن نسبة التعافي بلغت 61%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.4% وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين، مشيرة إلى وجود 22 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت الوزارة الفلسطيني في وقت لاحق، إلى وفاة فلسطينية "72 عاما" من مدينة الخليل، متأثرة بإصابتها بكورونا المستجد، كانت تعاني من أمراض مزمنة.

هيئة شؤون الأسرى: إصابة الأسير أمير كليب بكورونا

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إصابة الأسير أمير كليب من بلدة العيسوية شمال شرقي القدس المحتلة بكورونا المستجد، وبإصابة كليب، ارتفع عدد الأسرى الذين أصيبوا بكورونا المستجد إلى 5.

وأوضحت "شؤون الأسرى"، في بيان، أمس الخميس، أن كليب، والذي كان يخضع للحبس المنزلي، وصدر بحقه قرار قبل عدة أيام بالحبس الفعلي لمدة 5 شهور، قام بتسليم نفسه قبل 3 أيام لشرطة ومخابرات الاحتلال في سجن نفحة، وبعد خضوعه لفحص كورونا المستجد، تبين أنه يحمل الفيروس.

وكشفت الهيئة الفلسطينية، أن إدارة نفحة قامت فور ظهور نتيجة فحص كورونا للأسير كليب، بنقله إلى سجن ريمون.

وأعلنت محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، إغلاق بلدة عبوين، شمال غربي رام الله، بعد تسجيل 14 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 3841 إصابة جديدة بكورونا المستجد، فيما أكدت تماثل 2667 حالة للشفاء، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية. وقالت الوزارة العراقية، في بيان، إن الوفيات بلغت 53 حالة، موضحة أن "مجموع الشفاء: 117208 وإجمالي الإصابات بالوباء: 164277، فيما وصل إجمالي الوفيات بكورونا المستجد 5641.