التعليم العالي تدرج جامعتي زويل واليابانية في تنسيق 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الحدود الدنيا للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العام الدور الأول 2020، للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، المقرر انطلاقها 22 أغسطس الجاري.

وأوضحت الوزارة عدد من اتسهيلات والإجراءات يتم تطبيقها هذا العام 2020 للطلاب، وذلك على النحو التالي:

• تم إنشاء واستحداث عدد من الكليات في مختلف التخصصات العلمية، وتم إصدار قرارات بدء الدراسة بها اعتبارا من العام الجامعي 2020 /2021.

اعتباراً من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020-2021 تم إدراج كليات جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بها ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة) وهي كلية الهندسة، وكلية العلوم.

كما تم إدراج كليات الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب (75 رغبة) وهي كلية الهندسة، وكلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات.

وسيتم توضيح بيانات هذه الكليات بدليل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لنشر التعليم العالي وتنوعه وربطه بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي واستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتلبية رغباتهم في الالتحاق ببعض الكليات بالتعليم الجامعي.