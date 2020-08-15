وزير التعليم العالي يفتتح مركز التطوير المهني بـ"تربية الإسكندرية"

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، بتقنية الفيديو كونفرنس، المركز الجامعي للتطوير المهني والوظيفي بكلية التربية.

جاءذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي أنشئ بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف المساهمة في تقديم الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف بالمجان لسد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة.