أستاذ علوم سياسية: مصر تدعم العملية الانتقالية في السودان دون تحيز

قال الدكتور أيمن شبانة، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى السوادن، استهدفت بحث عدد من الملفات أهمها العلاقات الثنائية بين البلدين، مبينًا أنَّ تشكيل الوفد المصاحب له ينم عن الاهتمام بقضايا الصناعة والتعاون في المجال الصحي والربط الكهربائي والمشروعات المائية في صميم الملفات التي سيتمّ بحثها.

وأضاف "شبانة" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ هناك دعم مصري للعملية الانتقالية في السودان، لأن الأخير يقود انتقالية نحو نظام سياسي جديد ومصر تدعم السودان بكل قوة للوصول بالعملية الانتقالية ببر الأمان بشكل سلمي تعاوني بين كل أطراف العملية السياسية في السودان دون تحيز لطرف على حساب آخر ودون تدخل لمصر في الشأن الداخلي السوداني.

وأوضح أنَّ الملف الأكثر أهمية هو التنسيق فيما يتعلق بإدارة مفاوضات سد النهضة خاصة أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة جاءت كي تعرقل جهود التفاوض، "خاصة إصرار إثيوبيا على عدم التوقيع على اتفاق والاكتفاء على قواعد استرشادية".

وأكّد أنَّ مصر وقفت إلى جوار تطلعات الشعب السوداني الشقيق وحاولت تعليق فرض عقوبات على السودان في الاتحاد الأفريقي كما دعمت عملية المصارحة بين القوى السياسية السودانية للوصول للاتفاق بشأن الوثيقة الدستورية وقواعد العملية الانتقالية واستحقاقاتها، كما لم تتوقف مصر عن استقبال الوفود السودانية والقيادات السودانية.

وأشار إلى أنَّ مصر تحرص على مساعدة السودان على تنظيم عملية انتخابية ناجحة تفضي إلى إجراء انتخابات يختار فيها الشعب السوداني حكامه بكل حرية ونزاهة.