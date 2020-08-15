تعليق لافتات بقرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء بمراكز كفر الشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن تعليق لافتات بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء، من 15 أغسطس لـ15 سبتمبر المقبل ، وأكد مواطنون أن القرار جاء لمنح فرصة للجادين في التصالح في استكمال أوراقهم، وتسديد جدية التصالح، مؤكدين أن قرار مد فترة التصالح، دب في نفوسهم الأمل لاستكمال أوراقهم، وسداد نسبة الجدية 25%.

وذكرت المحافظة، في بيان لها اليوم السبت، أن مد فترة التصالح لمدة شهر قوبل بارتياح كبير بين المواطنين في المحافظة، مناشدة المواطنين بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات ، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وأوضح البيان، انه جرى التنبيه على رؤساء المدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها ، وتسهيل الإجراءات لقبول أكبر عدد من الطلبات، نظرا لاقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية للتقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب.

أشار البيان إلى أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية، توافداً كبيراً من المواطنين لتقديم الطلبات الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 م ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 م ولائحته التنفيذية، وسداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

أكد على انتظام في جميع المراكز التكنولوجية أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، حتى الساعة الـ 6 مساءً لاستقبال طلبات المواطنين؛ للتيسير عليهم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.