تقرأ في "الوطن" غدا.. بداية جديدة في علاقات مصر والسودان

تقرأ في "الوطن" الصادر غدا السبت.. بداية جديدة في علاقات مصر والسودان.. و"مدبولي": مشروعات مشتركة تخدم الشعبين.. اتفاق على رفض الإجراءات الأحادية في ملف "السد الإثيوبي".. وضرورة استمرار المفاوضات.

كما تقرأ.. "الصحة العالمية" تحذر: لا يوجد لقاح فعال لعلاج فيروس "كورونا" حتى الآن.. و7 أنواع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية حاليا.

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