انتشال جثة طفل غريق من الترعة الإبراهيمية بأسيوط

تمكن فريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن أسيوط من انتشال جثة طفل غريق من مياه الترعة الإبراهيمية أسفل الخزان الصغير بأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ من الإهالى بالعثور على جثة طافية على مياه الترعة الإبراهيمية أسفل الخزان الصغير خلف معهد الأورام بمدينة أسيوط.

وعلى الفور انتقل قوات من الشرطة و الانقاذ النهرى والإسعاف لموقع البلاغ وجرى انتشال الجثة بمعرفة فريق الإنقاذ النهري.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى على محمد على هدية، 14 سنة.

تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الايمان الجديدة وجار تحرير المحضر اللازم وإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.