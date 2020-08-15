رئيس جامعة إسلسكا:نستعد لتطبيق"التعليم الهجين"وتأهيل الخريجين للمستقبل

أكدت الدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة إسلسكا الدولية، أن الدولة المصرية نجحت الفترة الماضية فى تخطى أزمة «كورونا» فى قطاع التعليم العالى، مشيدة بالتوجهات التى تم إدراجها مؤخراً بشأن التوسع فى أنظمة التعليم عن بُعد، وتطبيق نظام التعليم الهجين بدءاً من العام الدراسى المقبل.. وإلى نص الحوار:

ما الهدف من إنشاء الجامعة؟

- تهدف الجامعة وفقاً للبروتوكول الموقع وقت إنشائها، للمساهمة فى تعزيز بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها من أجل تطوير القطاع الإدارى، وتوفير فرص التعليم والتعليم المستمر، والبرامج التدريبية والتأهيلية الموجودة بالجامعة تهدف لتحسين المهارات الإدارية المختلفة للمتقدمين، وتعزيز قدراتهم التنافسية، وكذلك سد الفجوة بين المهارات التعليمية والمهارات الوظيفية، كما نعمل على توفير القوى البشرية المدربة، والقادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، ومعطيات الاقتصاد العالمى والمساهمة فى إخراج كوادر اقتصادية تسهم فى إيجاد الحلول الاقتصادية المختلفة.

وماذا عن خطط الجامعة الفترة المقبلة فى ظل استمرار أزمة كورونا المستجد «كوفيد 19»؟

- هناك ٨ دفعات تم تخريجها حتى الآن فى برنامج إعداد الكوادر الحكومية بالجهاز الإدارى للدولة، ولدينا ١٢٥٠ طالباً على ٤ دفعات.

والجامعة أنهت كافة الاستعدادات بشأن النظم التعليمية الجديدة الواجب اتباعها فى ظل استمرار أزمة كورونا، القائمة على نظام الامتحانات الرقمية، والتعليم عن بُعد، والتوسع فى نظم التعلم الحديثة القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

ونشيد بمجهودات وزارة التعليم العالى فى التوسع فى أنظمة التحول الرقمى، التى أدت إلى تخطى أزمة كوفيد 19 وتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وهل ساهم نظام التعليم عن بعد فى تغيير ثقافة الطلاب النمطية فى التعليم؟

- التعليم عن بعد جزء من أسس النهوض بمنظومة التعليم وليس جزءاً رئيسياً، فالطلاب بعد الانخراط فى منظومة التعليم عن بعد وجدوا أنفسهم يفتقدون جزءاً كبيراً من تجربة التعليم الجامعى والجانب الاجتماعى والجانب التفاعلى.

الدولة تسير بخطى إيجابية نحو تطوير التعليم.. والرئيس يدرك أهميته فى التنمية

وكيف ترين مستقبل التعليم وخطط تطوير البحث العلمى؟

- أرى أن مصر تسير نحو الأفضل وبخطى ثابتة وقوية فى خطة تطوير التعليم العالى والبحث العلمى، والرئيس «السيسى» لديه حلم ورؤية قوية وأهداف يسعى لتحقيقها من أجل تنمية الدولة فى مختلف القطاعات، لإيمانه بقضية التعليم.

د. نادية العارف: نسعى لتخريج كوادر إدارية تتماشى مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

ومن وجهة نظرك.. ما النقاط التى من الممكن أن تؤثر سلباً على نظام التعليم عن بعد؟

- المشكلة التى يعانى منها الجميع حتى فى الدول المتقدمة، نظام التقييم والامتحانات وإدارتها، خاصة أنها المعيار الرئيسى لانتقال الطالب من فصل دراسى لفصل آخر أو أعلى منه، والمتعارف دولياً أن التقييم أفضل شىء لإظهار قيمة المنتج، وقمنا بجلب تقنية قائمة على تكنولوجياً الذكاء الاصطناعى تعمل على مراقبة الطلاب جيداً أثناء فترة الامتحانات.

إدارة الأعمال

وزير التعليم العالى والبحث العلمى وافق مطلع العام الماضى على بدء الدراسة بدرجة البكالوريوس فى إدارة الأعمال المكون من 3 برامج دراسية وفقاً لما هو معمول به فى أوروبا، بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 597 لسنة 2017 بالموافقة على إنشاء جامعة إسلسكا الدولية، وهذا أول فرع لجامعة أجنبية فى مصر فى إطار التعاون الثقافى بين مصر وفرنسا.