عبدالغفار يؤكد أهمية استمرار التعليم الهجين حتى بعد انتهاء أزمة كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن بداية المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة هذا العام ستكون يوم 22 أغسطس المقبل وستنتهي يوم 26 أغسطس الموافق الأربعاء.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أنه يجب التفريق بين الحد الأدنى للتقدم والحد الأدنى للقبول في الكليات، حيث إن الأول يمكن من خلاله للحاصل عليه أن يتقدم للموقع الإلكتروني للوزارة بالشهادات والطلبات والرغبات.

وتابع أن الحد الادنى للمرحلة الأولى لشعبة علمي العلوم هي 400 درجة فـأكثر أي 97.6%، موضحًا أنه من المتوقع أن يتقدم أكثر من 30 ألف طالب في هذه المرحلة.

وأردف، أن الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة هو 94.4%، أما الشعبة الأدبية فإن الحد الأدنى للتقدم بالكليات من خالها هي 79.9% فأكثر، بأكثر من 102 ألف طالب.

وأوضح، أن المجلس الأعلى للجامعات يضع تصور عام للدراسة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد دخول التعليم الهجين حتى يجرى التوصل إلى لقاح فيروس كورونا أو اختفاء المرض.

وأكمل، أن التعليم الهجين يعتمد جزء منه على الحضور، بينما يعتمد جزء آخر منه على التعلم عن بعد، إذ سيكون التواجد داخل الكليات في حدود نصف الوقت، وهو ما يختلف بحسب أعداد الطلاب بالكلية ونوعية الكلية نفسه، حفاظا على صحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وواصل: "اليوم الدراسي سيكون أطول، وبدلًا من أن كان ينتهي في الثالثة عصرًا فإنه سينتهي في السادسة عصرًا، وسيكون يوم السبت ضمن أيام العمل في الجامعات حتى نقلل التزاحم وتوفير فرصة أكبر، وأعتقد أن هذه التقسيمة من المهم أن تستمر حتى بعد انتهاء أزمة كورونا، وكلما كان العدد أقل كلما كان التحصيل أفضل".