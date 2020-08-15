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محمود مسلم

استقرار أسعار الذهب وعيار 24 يسجل 982 جنيها

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الوطن
11:55 م | السبت 15 أغسطس 2020
أسعار الذهب

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على الأسواق المحلية، حيث ثبتت الأسعار، ليسجل عيار 24 مبلغ 982 جنيها، وهو السعر نفسه، صباح اليوم وأمس.

ومن المتوقع أن تستقر أسعار الذهب اليوم السبت والأحد بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية والأسواق العالمية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرار بنهاية تعاملات اليوم السبت بسبب إغلاق البورصات العالمية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 977 و982 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 855 و859 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 733 و736 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و872 جنيهًا.

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