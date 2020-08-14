تراجع طفيف في أسعار الذهب بنهاية التعاملات وعيار 24 يسجل 982 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، ليسجل عيار 24 مبلغ 982 جنيهًا، مقابل 985 جنيهًا في معاملات صباح اليوم.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، أن جائحة كورونا تسببت في وجود ركود اقتصادي عالمي، وكساد عالمي، مما تسبب في انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، مما جعل المستثمرين يلجئون إلى الذهب باعتباره الملاذ الأمن، مما تسبب في نوبات ارتفاع المتتالية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع أن تستقر أسعار الذهب خلال اليومين القادمين، السبت والأحد بسبب الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية والأسواق العالمية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب انخفاض طفيف بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بالبورصات العالمية والمحلية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 977 و982 جنيهًا، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 855 و859 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 733 و736 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و872 جنيهًا.