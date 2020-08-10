وزير التعليم يشارك في ندوة بـ"الأعلى للثقافة" عن بنك المعرفة

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في اللقاء الثقافي بعنوان "بنك المعرفة المصري.. إنجازات وتطلعات"، الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة لجنة الكتاب والنشر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تحت عنوان" الثقافة بين إيديك"، لنشر المعرفة ورفع الوعي.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور خالد العامري مقرر لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، والدكتورة غادة طوسون عضوة باللجنة، وعدد من المتخصصين والمعنيين بالكتاب والنشر.

قدم شوقي الشكر، للدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، على هذه الدعوة والاهتمام بقضية هامة، وهى المعرفة وبنك المعرفة، مشيرًا إلى أنه فى هذا الإطار، تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الثقافة، بإتاحة المحتوى الثقافى على بنك المعرفة، من دواوين شعر ومؤلفات كبار الكتاب وغيرها مجانًا لكل المصريين المقيمين على أرض مصر، للحفاظ على الحراك الثقافي ونشر المعرفة.

وخلال اللقاء، تحدث الدكتور طارق شوقي عن بداية الفكرة عام 2014، عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر"، وتم إطلاق "بنك المعرفة المصري" عام 2016، كأحد أكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة ليس "مستودعا للكتب"، بل هو مؤسسة خدمية تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويساهم في توفير بيئة تعليمية جيدة لدعم الابتكار، كما أنه ساهم فى ارتفاع ترتيب مصر فى تقرير التنافسية الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي، وارتفاع تصنيف الجامعات المصرية على مستوى العالم.

وأوضح الوزير، أن بنك المعرفة المصري يتعاون مع العديد من المؤسسات ومنها القوات المسلحة ووزرات الصحة والداخلية والبترول والكهرباء والاسكان والإنتاج الحربي.

ويمنح كل المصريين من كل الأعمار الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كان ذلك أساسيًا أو تطبيقيًا أو في مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية، كما أنه يتضمن كتبا تستهدف الأطفال، ويوفر الأنشطة والمصادر التعليمية الترفيهية.

وأكد الوزير، أنه بعد إعلان توقف الدراسة في 15 مارس بسبب أزمة فيروس كورونا، وفرت وزارة التربية والتعليم منصة "المذاكرة الرقمية" في 19 مارس، أي بعد أربعة أيام فقط بفضل بنك المعرفة، وتم عمل منصة بث مباشر لمراجعة الثانوية العامة وإتاحة المحتوى الرقمي للصفوف من KG1 وحتى الصف الثالث الثانوي، وشهدت إقبالا عاليا وصل إلى مائتي مليون مشاهدة.

ومن جهتها رحبت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وشكرته على تلبية الدعوة لحضور هذا اللقاء، الذى ينم عن اهتمام كبير بالفكر والإبداع، وقدمت التهنئة لوزير التربية والتعليم نجاح منظومة التعليم والامتحانات، رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأكدت عبد الدايم، على ضرورة التكامل بين كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة لتحقيق المعرفة المنشودة، كما أعربت عن سعادتها، بالاتفاق على إتاحة المحتوى الثقافي على بنك المعرفة.