صبحي يبحث إقامة بطولة كبرى مجمعة للاتحادات الشبابية والرياضية

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برؤساء الاتحادات الرياضية النوعية وذلك لاستعراض إنجازاتهم خلال المرحلة الماضية، وخططهم المستقبلية، بالإضافة لبحث تنظيم بطولة كبري تجمع كافة الإتحادات الرياضية والشبابية، وذلك مساء أمس، بالمدينة الشبابية الرياضية بحي الأسمرات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، ومحيى بدير المدير التنفيذى لإتحاد الأتحادات الرياضية، محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للإتحادات النوعية واللجان الرياضية.جاء الإجتماع بحضور رؤساء اتحادات كل من “الرياضة للجميع برئاسة الدكتور عماد البناني، إتحاد الشركات برئاسة حسني غندر، الإتحاد الرياضي للجامعات بحضور النائب الاول الدكتور صبحي حسانين، والألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبدالقادر، الملاحة الرياضية برئاسة العميد مؤنس أبو عوف، الاتحاد الرياضي المدرسي الدكتوره إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد، الدكتور ماجد العزازي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وممثلي اتحاد شباب العمال.

وناقش وزير الشباب والرياضة خطة الاتحادات في الفترة المقبلة، والتأكيد على التواصل مع جميع فئات الشعب المصري من خلال البرامج والأنشطة التي تبث أون لاين من خلال بوابة مصر للشباب والرياضة، وقناة اليوتيوب، مشيدا بدور اتحاد الاتحادات النوعية في الربط والتنسيق بين كافة الاتحادات النوعية، متابعة أعمال الاتحاد النوعية وإنجازاتها، وتطوير الأنشطة التي تقدمها الاتحادات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وتناول اللقاء أيضا دراسة التحول الرقمي في مجال الرياضة داخل المؤسسات الشبابية والرياضية من خلال تصميم قواعد بيانات للاعبين والأعضاء من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات، بالإضافة إلى تنظيم معرضاً لمشاريع التخرج لطلبة الجامعات داخل إحدى المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتي تهتم بريادة الأعمال في مجال الرياضة.