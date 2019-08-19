"رياضة النواب" لـ"الاتحادات الرياضية": اتعلموا من منتخب اليد

هنأ أعضاء بمجلس النواب اليوم، المنتخب الوطني لكرة اليد بفوزه بكأس العالم للناشئين وإصدار بيانات اليوم، مشيدين بجهود أبناء المنتخب الوطني.

الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قال إنّ هؤلاء النجوم أسعدوا الشعب المصري بأدائهم الرجولي والبطولي المتميز والرائع حتى إحراز اللقب، وكذلك الجهد الكبير والملموس من جانب الجهاز الفني.

وناشد وكيل رياضة البرلمان، الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، بتنظيم احتفالية كبرى داخل المجلس لتكريم الأبطال الذين حققوا اللقب الكبير ورفعوا اسم وعلم مصر خفاقًا في المحافل الدولية للمرة الأولى في التاريخ الرياضي المصري، مؤكدا أنّ هذا الشباب الواعد سيكون له دوره وقدرته على تحقيق وحصد المزيد من البطولات العالمية والقارية خلال المرحلة المقبلة.

ودعا حسين الاتحادات الرياضية المصرية، لاتخاذ اتحاد اليد قدوة في التخطيط العلمي والالتزام للوصول إلى الهدف، بعيدا عن حسابات المجاملة والمحسوبية والمصالح الشخصية، كما دعا الإعلام الرياضي لتسليط الضوء على الألعاب والاحتفاء بها وبأبطالها الذين يرسمون الصورة المثلى للرياضيين المصريين أمام العالم.

عاصم عبدالعزيز مرشد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قال إنّ الأبطال يستحقون عن جدارة حصد اللقب العالمي، لافتا إلى أنّ نجوم ناشئي كرة اليد أسعدوا الشعب المصري والشعوب والعربية والأفريقية.

وأكد مرشد أنّ فوز منتخب اليد للناشئين إنجاز كبير وتاريخي وغير مسبوق في تاريخ كرة اليد المصرية، يحدث للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية، بسبب الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية.

وقال عضو رياضة البرلمان: "نتمنى أن نرى منتخبا مصريا في كرة القدم لديه القدرة على المنافسة في البطولات الإقليمية والقارية والدولية، بعيدا عن فضيحة كأس الأمم الأفريقية".