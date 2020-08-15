جماهير برشلونة تختار تشافي لخلافة سيتين بعد فضيحة بايرن ميونيخ

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن نتيجة الاستفتاء الذي أقامته لجماهير برشلونة، من أجل اختيار المدرب القادم للفريق، لخلافة كيكي سيتين المدرب الحالي، والذي أوشكت إدارة النادي الكتالوني على إعلان إقالته من تدريب الفريق.

ووفقاً لاستفتاء الصحيفة، فإن تشافي هيرنانديز نجم الفريق السابق تصدر القائمة بنسبة تصويت 36%، تلاه بوتشيتينو 15%، ثم كومان 15%، ثم مارتينيز 12%، ثم أليجري 5%، وأخيراً بلان 5%.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا