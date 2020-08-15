عمرو أديب عن هزيمة برشلونة: الأسماء لا تساوي شيئا بلا مجهود أو عرق

علق الإعلامي عمرو أديب على فوز نادي بايرن ميونخ التاريخي على نادي برشلونة الأسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أديب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بايرن ميونخ أعطى للدنيا كلها درس اليوم: اعمل شغلك على أكمل وجه ولآخر لحظة ولا سقف للإنجاز أو الطموح والنجاح ليس له حد والمجهود لا يتوقف طالما كان هناك فرصه لتحقيق المزيد".

وأضاف: "أما درس برشلونة واضح : الأسماء لا تساوي شيئا بلا مجهود أو عرق أو تصميم. بجد اتعلمنا واستمتعنا".

وتلقى نادي برشلونة هزيمة ساحقة أمام نادي بايرن ميونخ، بثمانية أهداف مقابل هدفين، في واحدة من أكبر النتائج بين الفريقين، التي أدت إلى إقالة مدرب برشلونة كيكي سيتين، بحسب ما أفادت "سكاي سبورتس".