ضياء رشوان: حروب الجيل الرابع خليط من الأدوات العسكرية وغير العسكرية

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الجيل الرابع في الحروب هو خليط بين من الأدوات العسكرية وغير العسكرية، لافتا إلى أن الحرب النفسية مبحث قديم في الحروب ومستمرة حتى الآن وتتطور، موضحا أن الجيل الخامس في الحروب يستهدف الإخضاع أولا ثم تفكيك الدولة.

وأضاف "شهود" خلال لقاء ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن أمريكا بها 1800 مركز بحث وتفكير تعمل على كل دول العالم وتبذل جهدا بحثيا كبيرا، لافتا إلى أنه لا يوجد في السياسة العالمية أخلاقيات والمبدأ الميكافيلي.

وأوضح أن حركة تضامن في بولندا هي بداية لإسقاط الكتلة الشرقية في أوروبا وكانت بعنوان "اللا عنف"، إذ أن مجموعات اللا عنف استخدمت في 2010 لأن الأوضاع السياسية في مصر وصلت لدرجة الانفجار.