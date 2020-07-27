"الأمن القومي وطرق مواجهة التحديات".. ندوة عمالية عن حروب الجيل الرابع

تنتهي بعد غدٍ الأربعاء، الندوة العمالية التي أطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، واتحاد شباب العمال، برئاسة محمد وهب الله، حول الأمن القومي وطرق مواجهة التحديات الراهنة، اليوم، بمشاركة 76 نقابي وعامل من قطاعات الجمارك والضرائب والصحة والبترول.

وأضاف وهب الله، في تصريحات له، أن الهدف من تلك الندوة توعية المتدربين على طرق التعامل مع حروب الجيل الرابع، ومواجهة كافة أساليب هدم الأوطان، والعمل على تنمية الروح الوطنية لدى شباب العمال بأهمية استقرار الأوطان، وحماية الوطن من الشائعات، في ظل التحديات الراهنة المحيطة بمصر والمنطقة والعالم، ووضع المتدربين على دراية كاملة بالصراعات الإقليمية، والسعي نحو تطوير، وبناء الإنسان المصري ثقافيا وسياسيا واجتماعيا.