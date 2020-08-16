أحد جيران عقار قصر النيل: فوجئنا بسقوطه و3 عمال تحت الأنقاض

قالت منى علي، إحدى جيران قاطني العقار المنهار بقصر النيل، إنه وفي تمام الساعة 9 صباح أمس تم رؤية انهيار العقار الذي تم بناؤه في أوائل القرن الماضي، وتم تسجيله في الآثار ويتم رعايته سنويا من قبل الدولة.

وأضاف "علي" خلال استضافتها ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المسؤولين لم يتأخروا في الوصول لمقر الانهيار، موضحة أن هناك عددا من العمال تحت الأنقاض ولم يتم العثور عليهم حتى الآن وعددهم 3 أشخاص.