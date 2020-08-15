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أسرتا عقار قصر النيل المنهار تتسلمان وحدتين بالأسمرات وتشكران الرئيس

كتب:

وائل فايز
04:32 م | السبت 15 أغسطس 2020
عقار شارع قصر النيل المنهار

عقار شارع قصر النيل المنهار

وجهت أسرتا عقار شارع قصر النيل المنهار، صباح اليوم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على سرعة الاستجابة وتسليمهما شقتين في الأسمرات بعد أقل من ساعتين من انهيار العقار القاطنين فيه.

وأشادتا بمجهودات محافظ القاهرة في هذا الشأن، حيث وجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتسكين الأسرتين المتضررتين من حادث انهيار العقار رقم 50 شارع قصر النيل في وحدتين سكنيتين مجهزتين بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمدينة الأسمرات على الفور.

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