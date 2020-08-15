أستاذ عمارة عن عقار قصر النيل: أنشىء عام 1900 على الطراز الكلاسيكي

انهيار مفاجئ تعرّض له العقار رقم 50 شارع قصر النيل، وبعدها شهد محيط العقار انتشارًا مكثفًا لقوات الحماية المدنية وقوات الأمن والإسعاف؛ لتأمين مداخل ومخارج المنطقة لمتابعة عمليات الإنقاذ، وتمّ فرض كردون أمني بمحيط العقار وعمل تحويلات مرورية بالشارع.

الدكتور سهير زكي حواس أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أوضحت أنَّها أجرت العديد من الدراسات حول العقار المنهار وذلك عام 2002، مشيرة إلى أنَّ ذلك كان خلال فترة إعدادها لموسوعة "القاهرة الخديوية"، والتي توثيق عمارة وعمران القاهرة بمنطقة وسط المدينة.

وأضافت أستاذة التصميم العمراني لـ"الوطن"، أنَّ العقار يحمل رقم 50، في شارع قصر النيل بالقاهرة، يعود تاريخ إنشائه لعام 1900 ميلاديا، ويبلغ مساحته 1410 أمتار مربعة، موضحة أنَّ العقار يتكون من 6 طوابق، على الطراز المعماري الكلاسيكي، مع عناصر معمارية "آرت نوفو" وباب مدخل البنك "آرت ديكو".

وقررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية هندسية من محافظة القاهرة، لمعاينة العقار المنهار في شارع قصر النيل، وإعداد تقرير بأسباب انهياره، بعد أن تلقت إخطارًا من قسم قصر النيل بالحادث.

وأعلن محافظ القاهرة إنقاذ 14 شخصًا من سكان العقار المنهار في قصر النيل، وإسعاف اثنين في الموقع، ونقل شخصين إلى مستشفى أحمد ماهر.