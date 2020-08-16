ضياء رشوان: القوات المسلحة تعاملت بمنتهى الحكمة مع أحداث 2011

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن الأجهزة في مصر كانت لديها توقع لما يحدث في 2011 من مخططات خارجية، ولكن الشعب المصري كان أنبل والجيش المصري كان أكثر وعيا من أن تحركه مجموعات ممولة في 2010 أو أن تحركه أمريكا، "لا أمريكا ولا غيرها تستطيع أن تحرك شعب مصر العظيم".

وأضاف "شهود" خلال لقاء ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن انتخابات مجلس الشعب في 2010 هي من أوصلت الشعب المصري لحالة من الاحتقان، وهناك من استفاد من حالة من الاحتقان لدى الشعب قبل 2011، مؤكدا أن القوات المسلحة تعاملت بمنتهى الحكمة مع بعض الأشخاص الذين تعاملوا بدون مسؤولية ووطنية في 2011.

وأوضح أن القوات المسلحة سعت للم شتات المجتمع المصري في 2011 والتصدي لمحاولات الاختراق الخارجية، خاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية هددت السلام الاجتماعي في 2011.