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بلاغ للنائب العام ضد نقيب الأطباء بسبب نعي عصام العريان

كتب:

محمد سيف
10:07 م | السبت 15 أغسطس 2020
عصام العريان

عصام العريان

تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد نقيب الأطباء لنشره نعيا لعصام العريان.

وذكر البلاغ: حيث نشرت الصفحة الرسمية لنقابة أطباء مصر ـ التي يمثلها المبلغ ضده بصفته نقيب أطباء مصر ـ منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) نعت فيه القيادي الإخواني  عصام العريان ، والذي اتهم في العديد والعديد من قضايا الإرهاب منها على سبيل المثال وليس الحصر قضية  فض رابعة ، اقتحام الحدود الشرقية ، أحداث الاتحادية ، التخابر مع حماس ، أحداث مكتب الإرشاد ، قطع طريق قليوب  والتي خلفت من جراء أحداثها ضحايا ومصابين كثر من أبناء الشعب المصري.

وقال صبري : إن فعل المبلغ ضده يشكل جرائم إهدار المال العام لنشره عزاء الإرهابي عصام العريان ، فضلا عن نعيه لإرهابي مدرج على قوائم الكيانات الإرهابية وصادر ضده العديد من الأحكام الجنائية كونه أحد القادة في الجماعة الإرهابية ومخاطبة القنوات المعادية للدولة المصرية (قناة الجزيرة القطرية) ، وطالب صبري بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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