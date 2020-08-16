"صروح" تحقق 2.5 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروع "إنترادا"

كشف المهندس هانى البندارى، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتطوير والاستثمار العقارى، عن تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2.5 مليار جنيه بمشروع «إنترادا» بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحاً أنه تم إطلاق المشروع منذ عامين بإجمالى استثمارات تبلغ 10 مليارات جنيه.

وأوضح أنه تم توقيع عقد أعمال مقاولات تنفيذ مرحلة الإنشاءات الأولى من الوحدات السكنية للمشروع بتكلفة 500 مليون جنيه من إجمالى مليار جنيه تم تخصيصها لتعاقدات تنفيذ أعمال مقاولات المشروع بأعلى معايير الجودة العالمية، والاشتراطات والجداول الزمنية المعلنة للعملاء.

وأشار إلى افتتاح مركز مبيعات جديد للشركة، الذى سيقدم تجربة بيعية مختلفة عبر وسائط تكنولوجية متعددة، منها تطبيق المحاكاة الذى يمكن العملاء من الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بوحداتهم، سواء من حيث الموقع أو الإطلالة، تجعلهم وكأنهم على أرض المشروع، بالإضافة لشاشة عملاقة تعرض أحدث أعمال الإنشاءات وتطورات أعمال التنفيذ أولاً بأول.