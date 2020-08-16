شروط ومستندات الالتحاق بكلية الدراسات الأفريقية بالعام الدراسي الجديد

أعلنت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة عن البرامج الأكاديمية والدبلومات المهنية للعام الدراسي الجديد 2021/2020، من دبلوم وماجيستير ودكتوراه، بالإضافة إلى الدبلومات المهنية والتي تطبق في مصر لأول مرة، والتي تهدف إلى إعداد خريجين متميزين ومنفردين في كافة الشؤون الأفريقية والتخصصات الحديثة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، البرامج الأكاديمية المتاح دراستها وشروط الالتحاق بها، وفق الصفحة الرسمية لجامعة القاهرة، كالتالي:

أولا: البرامج الأكاديمية

الشروط المطلوبة للالتحاق بأقسام الكلية

قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

- يقبل القسم خريجي الكليات والجامعات بنظام الانتظام والانتساب الموجه، على النحو التالي:

1- خريجو أقسام الجغرافيا من كليات الآداب والتربية.

2- خريجو قسم الجغرافيا من كليات الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر.

3- خريجو كلية التخطيط الإقليمي والعمراني.

4- خريجو كلية الزراعة أقسام الأراضي والاقتصاد الزراعي.

5- خريجو أقسام التخطيط الإقليمي والعمراني والعمارة والهيدرولوجي بكلية الهندسة.

6- خريجو قسم الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

7- خريجو كلية السياحة والفنادق التابعة لوزارة التعليم العالي ماعدا شعبة الإرشاد السياحي.

8- خريجو كلية العلوم قسم الجيولوجيا والفلك والنبات والحيوان.

9- خريجو أكاديمية النقل البحري بشرط معادلة المجلس الأعلى للجامعات

قسم التاريخ

1- يقبل خريجي أقسام التاريخ والحضارة من الجامعات المصرية وما يعادلها.

2- خريجو كليات الآثار وشعبة الآثار بكلية الآداب.

3- خريجو أقسام الدراسات اليونانية واللاتينية شعبة تاريخ آثار.

4- خريجو قسم التاريخ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.

5- خريجو أقسام التاربخ بكليات التربية.

6- خريجو كليات السياحة.

قسم السياسة والاقتصاد

1- خريجو كليات السياسة والاقتصاد والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية.

2- أقسام العلوم السياسية في الجامعات المصرية.

3- خريجو الجامعات الأجنبية بالأقسام المناظرة.

4- خريجو الكليات العسكرية المعادلة نظام 4 سنوات.

5- خريجو الحقوق والإعلام وأقسام الإعلام بالكليات الأخرى.

قسم اللغات الأفريقية

1- يقبل خريجي كليات الألسن ودار العلوم.

2- خريجو أقسام اللغات بكليات الآداب وكلية الآثار قسم الآثار المصرية والدراسات الإنسانية وما يعادلها والدراسات الإسلامية زالكليات الشرعية بالآزهر وأصول الدين.

3- خريجو أقسام اللغات بكليات التربية.

4- خريجو كليات السياحة قسم الإرشاد السياحي.

5- خريجو جميع الكليات الشرعية وأقسام الثقافة الإسلامية والعربية وأقسام الترجمة وشعبها وقسم النشر بكليات الآداب.

قسم الموارد الطبيعية

1- يقبل خريجي كليات طب بيطري والصيدلة والزراعة والعلوم.

2- خريجو كليات الهندسة والتكنولوجيا والتعدين والبترول والتعدين والفنية العسكرية.

3- خريجو كلية الفنون الجميلة قسم العمارة.

4- خريجو كليات التخطيط العمراني.

5- خريجو كلية التربية القسم العلمي وخريجي الكلية الجوية.

المستندات المطلوبة

- شهادات إتمام المراحل الدراسية المعتمدة من الجامعات.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- موافقة جهة العمل على الدراسة ببرامج الكلية.

- استمارة الالتحاق بالقسم الذي يرغب به الطالب.

- عدد 6 صور شخصية حديثة للطالب.