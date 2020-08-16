ابنة سمير الإسكندراني: كان قلبه زي الأطفال ولعب دورا وطنيا منذ شبابه

قالت نجوى سمير الإسكندراني، نجل الفنان الراحل نجوى سمير الإسكندراني، إنها كانت تعلم بأن والدها كان له دور وطني منذ سن الـ19 عاما، بمساعدة.

وأضافت "الإسكندراني" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن والدها لم يكن شخص عادي من الناحية الإنسانية أو الفنية، وكان حكيما ومحبا لكل البشر: "كان قلبه زي الأطفال".

وأوضحت أنها شعرت بجدار من الحب من كافة المصريين تجاه والدها الراحل، وهي الدعوة التي دعا بها الله في أغنيته "يا رب بلدي".