شقيق سمير الإسكندراني: الراحل أوصانا بصلاة الجنازة عليه بالسيدة نفيسة

قال الدكتور سامح الإسكندراني شقيق سمير الإسكندراني، إنهم أصروا على تشييع جثمانه من ساحة مسجد السيدة نفيسة؛ لأن وصيته كانت أن نصلي جنازته هناك؛ لأنه كان يتبارك بها.

وشُيّع جثمان الفنان الراحل سمير الإسكندراني من ساحة مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب نجوم الفن، واقتصر الحضور من الفنانين على هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ونادية مصطفى عضو مجلس النقابة، ومن المقرر أن يُدفن جثمانه بمقابر العائلة في طريق المقطم.

ورحل الإسكندراني عن عمر ناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض بمستشفى النزهة.

وولد الفنان القدير سمير الإسكندراني، في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديقًا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.