رئيس التحرير

محمود مسلم

ابنة سمير الإسكندراني: كان يدعو لمن يسئ إليه بالهداية

كتب:

أحمد حامد دياب
03:51 ص | السبت 15 أغسطس 2020
الفنان الراحل سمير الإسكندراني

الفنان الراحل سمير الإسكندراني

أكدت نجوى سمير الإسكندراني كريمة الفنان الراحل سمير الإسكندراني، أن والدها كان يحب كل الناس، وكان يدعو لمن يسئ إليه بالهداية.

وقالت "الإسكندراني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "كان متسامح مع نفسه وإنسان، أنا أعتقد إنه مش هيتكرر، مش عشان هو أبويا، ربنا اداله حاجات كتيرة في الحياة". 

وشُيّع جثمان الفنان الراحل سمير الإسكندراني من ساحة مسجد السيدة نفيسة، وسط غياب نجوم الفن، واقتصر الحضور من الفنانين على هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، ونادية مصطفى عضو مجلس النقابة، ومن المقرر أن يُدفن جثمانه بمقابر العائلة في طريق المقطم.

ورحل الإسكندراني عن عمر ناهز 82 عامًا بعد صراع مع المرض بمستشفى النزهة.

وولد الفنان القدير سمير الإسكندراني، في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديقًا لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.

اقرأ المزيد:

نقابة الفنانين التشكيليين تنعى سمير الإسكندراني

شقيق سمير الإسكندراني: الراحل أوصانا بصلاة الجنازة عليه بالسيدة نفيسة

فيديو.. غياب تام للفنانين عن جنازة سمير الإسكندراني

هاني شاكر يصل إلى السيدة نفيسة ليودع سمير الإسكندراني

فيديو.. صلاة الجنازة على سمير الإسكندراني في ساحة السيدة نفيسة