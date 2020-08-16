يسرا ناعية شويكار: أمي التانية خدت حتة من قلبي

أبدت الفنانة يسرا حزنها الشديد على وفاة الراحلة شويكار والتي رحلت عن عالمنا أمس إثر انفجار المرارة.

وكتبت يسرا عبر تويتر: "وداعا يا أقرب الناس لقلبي.. أمي الثانية خدت حتة من قلبي وراحت للي ماتغلاش عليه.. وداعا سيدتي الجميلة.. فراقك صعب عليا وحشتيني وهتوحشيني أكتر.. اللهم ارزقها الفردوس الأعلى وارحمها وصبرنا جميعا على فراقها، خالص عزائي لابنتها صديقة عمري منة وزوجها السيد محمود عطا الله وأحفادها جميعا".

ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، أمس، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا، إذ نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".