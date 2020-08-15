محافظ القاهرة عن انهيار عقار قصر النيل: لا تستبقوا الأحداث

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه فور انهيار عقار بشارع القصر النيل في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً قامت الأجهزة المعنية وحماية المدنية بالتعامل على الفور، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب الانهيار، وحتى الآن اللجنة لم تنتهى.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه خلال أيام قليلة سوف نقف على أسباب الانهيار، مؤكدًا أن العقار المنكوب أسس منذ أكثر من 70 عاماً، ولم تظهر عليه أية شواهد تقول أنه ليس بحالة جيدة.

وتابع: "محدش يقدر يسبق الأحداث ويقول ما هو سبب الانهيار كون الأمر متروك للأجهزة المعنية واللجنة الهندسية"، موضحًا أن الأجهزة المعنية تتعامل مع المنكوبين، ويتم التعامل مع 3 تحت الانقاض الآن، لافتاً إلى أن العقارات المجاورة بحالة جيدة وتم فحصها للتأكد من ذلك وتبين أنها بحالة جيدة.

ولفت محافظ القاهرة، إلى أنه تم إخلاء العقار المجاور للعقار المنهار، على سبيل الاحتراز، وعندما أكدت اللجنة أن عقارهم لا يوجد به أية مخاوف وبحالة سليمة تم إعادتهم على الفور.