رانيا علواني: الكتلة النسائية لعبت دورا مؤثرا داخل مجلس النواب

أكدت النائبة الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المراة المصرية قوية ومتعلمة وقادرة على الاندماج فى ثقافات مختلفة، وهناك تمثيل مشرف للمرأة فى مجلس النواب، وخاصة فى ظل تواجد نماذج مشرفة كافحت للوصول تحت قبة النواب بإرادة دوائرهم.

وقالت خلال حوارها مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "أتمنى خدمة بلدي في أي مكان، سواء رياضية أو نائبة برلمانية".

وأشارت النائبة الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى أنها كانت محظوظة جدًا بالدراسة فى أكاديمية ناصر العسكرية.

وعن تواصلها بالنواب، قالت: "هناك جروب بالواتس آب، ولكننى أحب التواصل الشخصي، والكتلة النسائية أثرت فى العديد من القضايا داخل المجلس، وهناك بعض الرجال ينضمون إلينا".