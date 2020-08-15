رانيا علواني: لم أكن أتوقع الانضمام إلى مجلس النواب

قالت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وعضو مجلس النواب، إن انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة مرت بهدوء، متمنية لو كان التفاعل أكبر مع الانتخابات، كما أعربت عن سعادتها في نفس الوقت بمشاركة قطاع واسع من الشباب فيها.

وأضافت "علواني"، خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "ON E"، أنها لم تكن تتوقع الانضمام إلى مجلس النواب، لكنها اكتشفت أن التدريبات التي خضعت لها تدريجيا كانت تمثل إعدادا لها من أجل الانضمام إلى مجلس النواب.

وتابعت: "مجلس النواب كان شيئًا جديدًا بالنسبة لي، لكنني لم أشعر بالرهبة خلال السنة الأولى بداخله، وبداية من السفرية الأولى تعودت على الامر وانخرطت في لجان المجلس، وعرفت جيدًا كيف أتحدث مع النواب من الدول الأخرى".

وأشارت، إلى أنه كان من المتوقع منها أن تشارك في قوانين الشباب والرياضة، حيث فعلت هذا الأمر خلال أول سنتين، ثم أصبحت عضوة في لجنة مكافحة الإرهاب، ما أدى إلى زيادة خبرتها الدولية.

وأردفت، أنها كانت مشتبكة مع قضايا المرأة المصرية، لافتةً إلى أن البرلمان أفرز كوادر نسائية كثيرة.

وواصلت: "هناك استراحة خاصة للسيدات في البرلمان، ومجموعات على الواتس آب، لكنني أفضل العلاقات الشخصية، وأحب مقابل السيدات وجها لوجه أفضل من مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت هذه التجمعات النسائية مؤثرة في التصويت على الكوتة الخاصة بالمرأة حتى أن بعض الرجال انضموا إلينا".