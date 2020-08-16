إلهام شاهين لـ"الوطن": شويكار كانت بتفرق الحنان علينا وأم حنون للجميع

أعلنت الفنانة إلهام شاهين حزنها علي وفاة الفنانة الراحلة شويكار التي تعتبرها قامة تاريخية كبيره في الوسط الفني، وقالت لـ"الوطن": "شويكار فنانة رائعة من اجمل الفنانات اللاتي وقفن علي خشبة المسرح".

وأضافت: "لو تكلمنا علي المسرح فالسيدات في المسرح معدودات منهم شويكار وسهير البابلي وسناء جميل وسميحة ايوب، اجمل واروع مسرحية قدمتها هي سيدتي الجميلة التي حققت نجاحا كبيرا وحبها جميع الاجيال".

وتابعت إلهام شاهين: شويكار انسانة طيبة جدا ومحبة للكل وصديقة للجميع كانت بمثابة ام حنون لنا جميعا، كانت تفرق الحنان علي كل من حولها، كانت ام حنون ورمزا للأم المصرية الاصيلة".