هاني شاكر ناعيا شويكار: خالص العزاء لأسرة سيدتي الجميلة

نعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ومجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وفاة الفنانة شويكار والتي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز85 عاما

وكتب شاكر عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: "بكل الحزن والاسي اقدم خالص العزاء لاسرة سيدتي الجميلة شويكار التي رحلت عنا بعد رحله طويله من العطاء الفني الراقي اسألكم الدعاء لها فاللهم ارحمها برحمتك الواسعه واجعل قبرها روضه من رياض الجنة".

وشارك عدد من الفنانين، في تشييع جثمان الفنانة القديرة شويكار، التي وارى جثمانها الثرى ، بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر.حضر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، وعفاف شعيب، وميرفت أمين، ودلال عبدالعزيز، وأيمن عزب، الذين شاركون في توديعها.ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا، أمس، عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرًا.

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، الفقيدة، إذ قالت في بيانها: "وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، رحم الله الفقيدة والهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".نعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، ومجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وفاة الفنانة شويكار والتي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز85 عاما