علي جمعة: الوصفات القرآنية من مجربات المسلمين ولم ترد بالكتاب والسنة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الوصفات القرآنية التي يوصفها بعض المسلمين لبعضهم البعض هي ليست واردة في القرآن الكريم أو السنة، ولكن هي من مجربات المسلمين، والنبي صلي الله عليه وسلم أوصى أتباعه بأنه وفي حال استطاع أحد أن ينفع أخاه بشيء فليفعل.

وأضاف "جمعة" خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "من مصر"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "CBC"، أن من معه صيغة تؤثر ولها تجربة وتجليات وأسرار فليعلمها للناس، وهو ما علمنا إياه النبي الكريم، وكان أبرزها "الرقية الشرعية"، وهي التي تؤثر وتأتي دائما بالنتيجة، وهي نوع من أنواع الدعاء.

وبسؤال أحد متابعي الحلقة حول مدى تشريعية شهادات الاستثمار بالبنوك المصرية، أوضح أن قانون الجهاز المصرفى المصرى عام 2004 أوضح طبيعة عمل تلك الشهادات، وقال بإنها دخل من مداخل التمويل، والعلاقة بين المودع والبنك هى علاقة تمويل، موضحا أن المودع يقوم بوضع أمواله بالبنوك لاستثمار بمجالات مختلفة وقطاعات مختلقة، وهذا يجعل المجتمع متطورا كما يقيه من تضخم ويعزز من إدارة عجلة الإنتاج كون المال هو العنصر الرئيسي لدوران عجلة الاقتصاد.

وأكد أن ذلك الأمر مبني على جلب الربح وتقاسمه بين المودع والممول، حيث إن البنك يقوم بقيادة هذه العملية ويقسم الربح قسمة عادلة يضبطها البنك المركزى، وذلك نقول كل أنواع شهادة الاستثمار حلال لأنها غيرت من وجهة نظرها وتكييفها مما جعلها حلالا وجائزة.