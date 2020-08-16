نجوم الشعبي يقدمون الأغنية الدعائية لفيلم "صابر وراضي"

أعلن المطرب الشعبي محمود الليثي عبر حسابه على السوشيال ميديا، استعداده لطرح الأغنية الدعائية لفيلم "صابر وراضي" لأحمد آدم.

ونشر الليثي صوره تجمعه بأحمد شيبة وعبد الباسط حمودة وعلق قائلا "قريبا الوحوش العمالقة بأمر الله أغنية جديدة فيلم أحمد آدم إنتاج الحاج أحمد السبكي".

"صابر وراضي" بطولة أحمد آدم، رزان مغربي، محسن محيي الدين، ساندي، سلوى عثمان وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد.

ويعود أحمد آدم للتعاون مع رزان مغربي في هذا الفيلم بعد فترة غياب دامت 10 أعوام، وتحديداً منذ تعاونهما في مسلسل "الفوريجي" قبل 10 أعوام.