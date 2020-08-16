محلية النواب: قانون مخالفات البناء دستوري وصحيح

قال الدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد بخصوص مخالفات البناء هو قانون جديد ودستوري والحديث بكونه غير دستوري هو كلام خارج عن السياق.

وأضاف "الفيومي" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية، أن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في شهر مارس، ومعمول به لمدة 6 أشهر سينتهي في 30 سبتمبر، ولرئيس الوزراء الحق في مد الفترة 6 أشهر أخرى: "أنا متأكد أنه هيقدم 6 أشهر أخرى، علشان اللي قدم حتى الآن هو ربع المخالفات تقريبا".

وأوضح أن المجلس يقوم بتشريع القوانين وانتهى دورهم بالتشريع وقياس الأثر التشريعي بالقانون.