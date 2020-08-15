"محلية البرلمان": لا يوجد أثر رجعي في قانون التصالح بمخالفات البناء

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشكلة من المسؤول عن دفع قيمة التصالح في مخالفات البناء أقل مشكلات الملف لكنها الأكثر إثارة إعلاميا، لافتا إلى أنه تم عقد جلسة استطلاع ومواجهة يوم الخميس الماضي وكان بها كل أطراف المختصين بالتصالح في مخالفات البناء.

وأضاف "السجيني" في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يمكن أن نضع سقفا زمنيا فيما يتعلق بالمنافع والمكتسبات خاصة فيما يتعلق بمخالفات التصالح البناء، "وجهنا الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامي فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء".

وأشار إلى أنهم واجهوا الحكومة بالفساد في بعض الموحدات المحلية ووجهوا بزيادة الزيارات الميدانية من قبل جهاز التفتيش على الوحدات المحلية، مضيفا أن المنظومة بحاجة إلى مراجعة كي تكون التطبيقات بوسائل تكنولوجية حديثة، مؤكدا أنه لا يوجد أثر رجعي في قانون التصالح في مخالفات البناء ولا توجد به عقوبة والقانون به مكتسبات ومنافع.