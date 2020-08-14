المفوضية الأوروبية تدعو لفرض عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان في بيلاروس

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه فرض عقوبات ضد من ينتهكون القيم الديمقراطية في بيلاروسيا.

وقالت دير لاين، في تغريدة دونتها على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحتاج إلى فرض عقوبات أضافية ضد أولئك الذين ينتهكون القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في بيلاروسيا"، مُعربة عن ثقتها في أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبرهنون في اجتماعهم المُقرر عقده في وقت لاحق اليوم على دعم الاتحاد لحقوق الشعب البيلاروسي وحقه في ممارسة الديمقراطية.

جدير بالذكر، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيعقدون اليوم مؤتمرا عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" لبحث الوضع السياسي المضطرب في بيلاروسيا، التي تشهد مظاهرات احتجاجية منذ التاسع من أغسطس الجاري فور إعلان فوز الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بولاية رئاسية سادسة.