ترامب يعلن وفاة شقيقه الأصغر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أخاه الأصغر روبرت ترامب توفي الليلة الماضية بعد يوم واحد من زيارة الرئيس له في مستشفى بنيويورك، دون الكشف عن أسباب الوفاة.

وأضاف ترامب في بيان " بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع ، روبرت، توفي الليلة. لم يكن أخي فقط ، لقد كان أعز أصدقائي. سنفتقده كثيرا، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت ، أحبك. ارقد في سلام"، وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

وكان روبرت ترامب (71 عاما) أصغر من الرئيس (74 عاما) وكان يعمل مديرا تنفيذيا في قطاع الأعمال ومطورا عقاريا.